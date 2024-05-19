В Британии пациенты с болезнями сердца ждут лечения больше года

В Великобритании пациенты с сердечными заболеваниями вынуждены больше года ожидать лечения, сообщает The Guardian. Число таких граждан превышает 10 тысяч.

© Public domain

Общее количество подданных Соединенного Королевства, находящихся на "очереди" в кардиологию достигло рекордно высокого уровня в марте текущего года, превысив показатель в 414,5 тысяч человек. В 2020 году их было почти вдвое меньше.

"Я нахожу глубоко тревожащим тот факт, что в списке ожидания находится рекордное количество пациентов с сердечными заболеваниями, и что они ждут дольше, чем когда-либо, - заявила доктор Соня Бабу-Нараян, заместитель директора Британского фонда сердца (BHF). - Не проведенные вовремя тесты, лечение и операции могут привести к сердечному приступу, неизлечимой сердечной недостаточности или преждевременной смерти".

Статистика показала, что число людей, умирающих в Великобритании в возрасте до 75 лет от болезней сердца и проблем с кровообращением, является самым высоким за последнее десятилетие, в среднем - 750 человек в неделю. Население неблагополучных районов страдает от таких недугов чаще других.