Ученые допустили всплеск заболеваний COVID из-за новых штаммов

Новые варианты коронавируса, например, штаммы FLiRT, возникшие из «омикрона», могут создать всплеск заболеваемости COVID летом 2024 года. Об этом сообщила Financial Times.

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«Новые варианты Covid-19 распространяются по всему миру и вызывают опасения по поводу летнего всплеска заболеваемости в США, что является последним признаком способности инфекционного заболевания мутировать и потенциально угрожать коллективному иммунитету», — передает американское издание.

Там же отмечают, что варианты штамма FLiRT обнаружены в 14 странах и в Израиле.

Ранее главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев сообщил, что COVID в 2024 году станет сезонной болезнью. Он отметил, что вспышки заболевания выпадут на конец осени, зиму и начало весны.