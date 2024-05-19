Эксперты назвали натуральные средства от сенной лихорадки

Во время аллергии на пыльцу большинство людей пользуются лекарствами, но облегчить состояние также помогают и натуральные средства. Эксперты рассказали о лучших ингредиентах и естественных методах борьбы с сенной лихорадкой.

Имбирь. Он известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Многие симптомы сенной лихорадки вызваны воспалением, например, отёк носа. Употребление имбиря может облегчить эти симптомы.

Витамин С. Это природное антигистаминное и антиоксидантное средство, которое помогает бороться с симптомами аллергии. Потребляя витамин С, вы можете уменьшить количество гистамина, вырабатываемого вашим организмом, и уменьшить симптомы сенной лихорадки.

Кверцетин. Это природное вещество содержится во многих продуктах, включая ягоды, лук, цитрусовые и брокколи. Было обнаружено, что этот антиоксидант снижает выработку гистамина в организме, что предотвращает и уменьшает симптомы сенной лихорадки.