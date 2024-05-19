Онколог рассказал о тревожных симптомах болезней легких

Кашель, хрипота и странная мокрота являются тревожными симптомами болезней легких, рассказал «Известиям» онколог Андрей Нефедов. Врач призвал отказаться от самодиагностики и самолечения. По его словам, при обнаружении подобных симптомов необходимо сразу обращаться к специалистам.

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Важно обратиться к врачу при первых тревожащих признаках. Среди них кашель, который длится более трех недель, изменение его характера — появление хрипоты, странной мокроты или даже крови. Стоит также обратить внимание на одышку, боли в груди, особенно если она усиливается при глубоком дыхании или кашле, постоянное чувство усталости или слабости, свист при дыхании и необъяснимую потерю веса, — отметил специалист.

Среди всех заболеваний дыхательной системы особо опасным Нефедов назвал рак легкого. Он подчеркнул, что его развитие во многом зависит от образа жизни человека. Кроме того, собеседник напомнил, что курильщикам стоит следить за здоровьем основательнее и проходить специальный скрининг. По словам доктора, этот вид онкологии почти никак не проявляет себя на ранних стадиях, когда шансы на полное выздоровление высокие.

Ранее другой онколог Денис Романов заявил, что рак может быть излечим даже на поздней стадии, все зависит от типа заболевания и распространенности метастазов. По словам врача, многие люди после постановки диагноза впадают в панику, однако шанс на выздоровление есть даже на третьей и четвертой стадии заболевания.