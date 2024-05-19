Названы частые причины неприятного запаха изо рта, когда чистить зубы бесполезно
Заметили, что неприятный запах изо рта не проходит даже после чистки зубов? По словам специалистов, это явный признак проблем со здоровьем. Отоларинголог Джейсон Абрамовиц назвал несколько распространенных причин этого неприятного эффекта в интервью порталу Well Plus Good. Если вы больны простудой или боретесь с инфекцией верхних дыхательных путей, переживать не о чем — всему виной бактерии.
Если с горлом все в порядке, но заложен нос — причина может быть в сухости. Насморк способен препятствовать нормальному увлажнению полости рта и, как следствие, возникновению неприятного запаха. В таком случае врач советует пить много воды и промывать носовые проходы, чтобы избавиться от заложенности.
И наконец, одна из самых серьезных причин — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), проще говоря, кислотный рефлюкс. Из-за этого недуга содержимое желудка, а именно непереваренная пища, желчь и кислота регулярно попадают в пищевод. Чистка зубов беде никак не поможет — необходимо обратиться к врачу за лечением, отметил специалист.