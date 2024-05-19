Врач назвал неочевидные симптомы проблем с почками

О почках редко вспоминают, пока не возникнет проблема. Но и заподозрить неладное может быть непросто — долгое время о недуге вы можете даже не подозревать.

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«Лучший способ узнать, здоровы ваши почки или нет, это сделать обычный анализ крови и мочи», — рассказал нефролог Джеффри Р. Шеллинг в беседе с NY Post. «Как только функция почек снижается менее чем на 25 процентов от нормальной, может возникнуть множество симптомов, которые отражают накопление токсинов и жидкости, которые почки обычно выделяют в виде мочи», — объяснил эксперт.

По словам специалиста, важно не упускать из виду появление одышки или отека лодыжек — эти симптомы, как правило, свидетельствуют о скоплении в организме лишней жидкости, что указывает на плохую работу почек.

«Самыми большими рисками для развития хронических заболеваний почек являются диабет и высокое кровяное давление», — предупредил доктор Шеллинг.

Лучший способ сохранить жизненно важный орган здоровым — правильное питание и умеренное потребление соли.

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