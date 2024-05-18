Нутрициолог рассказал об овоще, от которого может пожелтеть кожа

При регулярном употреблении моркови лучше становится зрение, выглядит моложе кожа, укрепляется иммунная система.

© Runews24.ru

Она также богата витаминами С, К, Е, группы В и минералами, такими как калий, магний и железо.

Однако, несмотря на множество полезных свойств, ее употребление нежелательно для людей с нарушениями в работе печени.

По словам Ксении Глинкиной (Чёрной), нутрициолога, натуропата и сооснователя Академии «PRO-Здоровье», это связано с тем, что печень играет ключевую роль в обработке каротина, содержащегося в моркови, и превращении его в витамин А.

Если печень не функционирует должным образом, она может не справиться с этим процессом, что приведет к накоплению каротина в организме.

Его избыток может вызвать так называемую каротинемию - состояние, при котором кожа приобретает желтоватый оттенок. Информацией об этом специалист поделилась с сайтом www.passion.ru.

Ранее врачи рекомендовали добавлять в морковный сок сливки для очистки сосудов.