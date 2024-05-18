Нутрициолог рассказал об овоще, от которого может пожелтеть кожа

Нутрициолог Глинкина рассказала об овоще, от которого может пожелтеть кожа
При регулярном употреблении моркови лучше становится зрение, выглядит моложе кожа, укрепляется иммунная система.
Она также богата витаминами С, К, Е, группы В и минералами, такими как калий, магний и железо.
Однако, несмотря на множество полезных свойств, ее употребление нежелательно для людей с нарушениями в работе печени.
По словам Ксении Глинкиной (Чёрной), нутрициолога, натуропата и сооснователя Академии «PRO-Здоровье», это связано с тем, что печень играет ключевую роль в обработке каротина, содержащегося в моркови, и превращении его в витамин А.
Если печень не функционирует должным образом, она может не справиться с этим процессом, что приведет к накоплению каротина в организме.
Его избыток может вызвать так называемую каротинемию - состояние, при котором кожа приобретает желтоватый оттенок. Информацией об этом специалист поделилась с сайтом www.passion.ru.
Ранее врачи рекомендовали добавлять в морковный сок сливки для очистки сосудов.