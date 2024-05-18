Что такое листериоз, насколько он опасен и кто в группе риска

30-летний мужчина в Москве скончался от отравления рыбным рулетом из доставки. По предварительным результатам экспертизы, причиной смерти стал листериоз. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-инфекционистом Еленой Мескиной, насколько опасно это инфекционное заболевание, может ли оно привести к смерти и кто в группе риска.

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Где есть опасность заразиться

По словам специалиста, чаще всего бактерия, которая провоцирует листериоз, встречается в природной среде: на траве, в почве, в воде.

— Отсюда большая вероятность подхватить болезнь на пикнике либо при употреблении салатов, блюд с овощами без термической обработки или не пастеризованных молочных продуктов, — предупредила инфекционист.

При этом в большинстве случаев болезнь протекает нетяжело, заверила Мескина.

— Чаще всего проходит в виде лихорадки, только при сторонних хронических заболеваниях может протекать тяжело. Также представляет опасность для беременных, потому что может вызвать поражение и выкидыш плода. Но для самой беременной женщины листериоз не так опасен, — сообщила врач.

Симптомы листериоза

Кроме лихорадки, иногда листериоз протекает с другими симптомами, среди которых:

Увеличение селезенки и печени;

Диарея;

Тошнота;

Рвота.

— Но у подавляющего большинства болезнь протекает только в виде лихорадки, в борьбе с которой применяют антибиотики. Если один из видов не дает результата, врач, исходя из картины болезни, начинает подбор другого препарата, — сказала Мескина.

Как предотвратить заражение

Так как бактерия чаще встречается в траве и на поверхности земли, то на пикнике перед едой инфекционист рекомендовала обязательно мыть и обрабатывать руки. А также покупать молочные и мясные продукты только в проверенных местах, тщательно промывать зелень, овощи и фрукты. Тогда вероятность подхватить инфекцию в разы сокращается, заключила собеседница «ВМ».