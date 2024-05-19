Врач назвала продукты, которые вызывают головную боль

Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила продукты, при употреблении которых человек может страдать от головной боли, пишет «ФедералПресс».

Эксперт отметила, что головную боль могут вызывать мясо, выдержанные сыры, шоколад, алкоголь и еда, которая содержит глутамат натрия или искусственные подсластители.

Янг уточнила, что боль может возникать из-за копченого мяса, так как оно содержит нитриты, которые способны расширять кровеносные сосуды в мозге.

Алкоголь же вызывает недомогание из-за содержащихся в нем тирамина и сульфитов, добавила врач.

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