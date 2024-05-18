Фитнес-эксперт Каневский рассказал о смертельной опасности сидячего образа жизни

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, чем так опасна гиподинамия и какой может быть профилактика сидячего образа жизни.

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"Статистика знает все", – помним мы по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев". С момента выхода произведения прошло почти сто лет, а эта фраза до сих пор актуальна. Статистику можно применить абсолютно ко всем сферам жизни, ведь от нее, как сказано в романе, "не скроешься никуда".

Подсчитали даже то, какое количество людей ведут сидячий образ жизни. И, если увидеть эти цифры, становится по-настоящему тревожно. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мало двигаются более миллиарда человек на планете. Причем среди них очень много подростков. В ВОЗ полагают, что из-за гиподинамии до 2030 года в мире случится более 500 миллионов новых случаев неинфекционных заболеваний, вызванных в том числе гипертонией (47% от их числа) и депрессией (43%). Кроме того, малоподвижный образ жизни приводит, например, к болям в суставах, варикозному расширению вен, диабету второго типа и даже некоторым видам рака.

Согласитесь, не самые приятные данные. Но в большинстве случаев человек не может просто взять и поменять сферу деятельности, связанную с сидячим образом жизни. А это значит, риски столкнуться с той или иной проблемой при гиподинамии у них очень высокие. Их спасет только регулярная профилактика. Какая? Давайте по порядку.

Если речь идет о работе за компьютером, нужно наконец-то научиться правильно сидеть. Причем такие рекомендации можно найти не только в интернете или получить на консультации у врача-ортопеда: в хорошем магазине офисной мебели всегда подскажут, какими должны быть кресло и высота стола. Самое главное здесь – научиться сидеть с прямой спиной, а монитор располагать так, чтобы вы смотрели строго прямо, не наклоняя голову.

Во время работы нужны перерывы на движение. Причем это не "перекур" в прямом понимании данного термина (о вреде табака говорить можно бесконечно), а полноценные прогулки по территории офиса или на улице. Чтобы разогнать кровь, дать поработать мускулатуре и так далее. Плюс прогулки помогают стабилизироваться психологически, так как вы приостанавливаете активную рабочую деятельность.

Сюда же можно отнести рекомендацию отказываться от транспорта, хотя бы несколько раз в неделю. Подниматься домой или в офис по лестнице, а также устраивать вечерние прогулки на свежем воздухе. Они будут способствовать не только поддержанию физической формы, но и положительно скажутся на качестве сна.

Важной рекомендацией является отказ от приемов пищи прямо на рабочем месте, так как именно эта привычка существенно повышает риски развития ожирения. Особенно с учетом того, что большинство отдают предпочтение газировкам, энергетикам и кофе с сахаром, разного рода сладостям или продуктам из фастфуд-ресторанов. Добавьте сюда постоянные дни рождения коллег и то, чем они вас угощают, – вот и получается, что во время работы вы категорически неправильно питаетесь.

Другими словами, старайтесь употреблять напитки без сахара, а в идеале – просто воду. И не ешьте непосредственно за рабочим столом: прием пищи – это отдельный ритуал, и для него есть соответствующие места.

Но главным методом профилактики и борьбы с последствиями гиподинамии являются регулярные физические нагрузки. Причем неважно, какие именно, основное – их наличие. С точки зрения потребностей организма и рекомендаций от фитнес-индустрии нормой можно считать от трех до шести тренировок в неделю продолжительностью в один час. Больше просто не нужно. Главное, чтобы сами занятия проходили на должном уровне, с учетом ваших предпочтений и возможных противопоказаний.

Если дать более конкретные рекомендации, так как гиподинамия в первую очередь негативно сказывается на деятельности сердечно-сосудистой системы, среднестатистическому человеку необходимо делать хотя бы две кардиотренировки в неделю. Это может быть что угодно – от бега и норвежской ходьбы до катания на велосипеде и роликах, а также плавания. Также важно посещать занятия, укрепляющие мышечный корсет, чтобы не было проблем со стороны позвоночника или суставов. Здесь прекрасно подойдут походы в тренажерный зал, пилатес, силовая йога, плавание и аквааэробика.

Любимая работа – это прекрасно. Но любой вид деятельности может негативно сказаться на здоровье. Поэтому важно вовремя делать профилактику, которую легко проводить, соблюдая ряд вышеперечисленных правил. Уверен, у вас получится.