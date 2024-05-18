Врач объяснила, что такое устойчивая гипертония и чем опасна для здоровья

Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова рассказала о такой форме гипертонии, как устойчивая или резистентная.

Это гипертония, которую не получается привести к нормальным значениям после применения трёх антигипертензивных препаратов, в том числе диуретиков.

И если такая гипертония наблюдается, тогда назначаются исследования для исключения псевдорезистентной формы.Если врачи подтверждают диагноз, приступают к коррекции терапии.

«В таком случае мы пытаемся скорректировать медикаментозное лечение, добавляя другие препараты, количество которых может доходить до 8-9. Каких-то новых доказанных методов лечения резистентной гипертонии нет, поэтому мы возлагаем большие надежды на аппаратные методики, которые активно изучаются и совершенствуются, а также на разработку новых антигипертензивных препаратов»,— рассказала эксперт.

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