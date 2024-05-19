Кардиолог перечислил самые частые ошибки при измерении давления

Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова перечислила самые распространенные ошибки при измерении давления. В беседе с «Газетой.Ru» она сообщила, что часто пациенты неправильно подбирают размер манжеты тонометра.

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«Во-вторых, это использование аппарата на запястье — часто они не дают точных результатов и не рекомендованы для регулярного использования. Пациентам мы рекомендуем использовать автоматические аппараты с плечевой манжетой, а не механические устройства, которые сложны в самостоятельном использовании», — указала врач.

В-третьих, заметила Блинова, многие люди занимают неправильное положение. Измерять давление, объяснила она, нужно сидя, чтобы манжета располагалась примерно на уровне сердца, а рука имела опору.

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