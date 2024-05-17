Откуда берутся камни в почках и как их лечить

Камни в почках различаются по виду в зависимости от причин возникновения и почти никак не проявляют себя до момента, пока болезнь не начнет прогрессировать, сообщает портал «Доктор Питер». Для выявления камней врачи рекомендуют проходить периодическую диагностику, после чего будет назначено хирургическое и терапевтическое лечение.

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Отмечается, что образованию камней в почках предшествует нарушение обмена веществ в организме по различным причинам, среди которых хронические воспалительные процессы в мочевой системе, болезни ЖКТ, несбалансированный рацион, малоподвижный образ жизни и др. Как правило, человека мучают оксалатные камни черно-серого цвета, которые возникают из-за избытка кальциевых солей щавелевой кислоты. Они же доставляют максимальный дискомфорт, поскольку обладают высокой плотностью и шипованной поверхностью.

Кроме того, бывают уратные камни из мочевой кислоты и натриевой и калиевой солей, а также более мягкие фосфатные, в основе которых лежат кальциевые соли фосфорной кислоты. У женщин часто встречаются быстрорастущие струвитные камни, отличающиеся мягкой структурой, гладкой или шероховатой поверхностью.

Основным симптом мочекаменной болезни является острая или тупая боль в области поясницы. Также болевые ощущения могут возникать при мочеиспускании, при этом цвет мочи меняется и учащаются позывы к походу в туалет. К менее специфичным симптомам относят тошноту, рвоту, повышение температуры и артериального давления.

Отмечается, что мочекаменная болезнь может не беспокоить человека вовсе либо проявляться лишь одним из вышеперечисленных симптомов. Поэтому врачи рекомендуют проходить периодическую диагностику, а не только при наличии подозрений.

Лечится мочекаменная болезнь как правило хирургически, например, с помощью дистанционного дробления камней или эндоскопического лечения. Также используется терапевтическое лечение с помощью современных лекарств, которые нормализуют кислотность мочи, снижают уровень камнеобразующих веществ и наполняют мочу блокаторами камнеобразования.

Ранее портал «Доктор Питер» сообщал, что в процессе похудения лишний жир выводится из организма через дыхание и мочу. Это происходит вследствие биохимических реакций внутри организма.