Российские врачи спасли ребенка с редчайшей группой крови нулевого резуса. Об этом сообщают на официальном сайте министерства здравоохранения региона.

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Отмечается, что сразу после рождения состояние младенца оценили как тяжелое, вследствие чего единственным способом лечения врачи сочли переливание крови.

«Из-за резус-конфликта крови малыша с материнской кровью ему поставили диагноз отечная форма гемолитической болезни новорожденных», — говорится в сообщении.

Однако найти редкую группу крови удалось только в Зеленограде. Глава минздрава Приангарья Андрей Модестов обратился за помощью в департамент здравоохранения Москвы, чтобы материал доставили в Иркутск.

Уточняется, что переливание прошло успешно, и ребенка отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. На данный момент мальчик с матерью аходится под наблюдением докторов.

В апреле россиянка родила четверню и удивила врачей. Главный врач Ярославского перинатального центра Сергей Кирдянов заявил, что это удивительный и редкий случай, так как родители не прибегали к процедуре ЭКО. Он отметил, что по статистике четверня приходится на одни роды из 700 тысяч.