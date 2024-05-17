В каких случаях от бюстгальтера больше вреда, чем пользы

Бюстгальтер: в каких случаях от него больше вреда, чем пользы
Существует множество противоречивых сведений о том, полезно или вредно ношение бюстгальтера для здоровья женщины.
Научные данные подтверждают некоторые из них, в то время как другие, похоже, основаны на мифах. Разбираемся вместе.
Хождение без бюстгальтера способствует обвисанию груди?
«К обвисанию груди могут привести многие факторы, в том числе: генетика, вес, естественный процесс старения, неправильное питание. Однако нет достаточных научных доказательств того, что ношение бюстгальтера или его отсутствие приводит к такой проблеме», — рассказывает маммолог Кристина Сухарева.
Хождение без бюстгальтера снижает риск развития рака груди?
Этот миф основан на идее о том, что ношение бюстгальтера влияет на лимфодренаж — процесс, который помогает выводить из организма токсины и отходы.
«Проблемы с лимфодренажем могут привести к тому, что эти вещества будут накапливаться в кровеносной системе, что потенциально повышает риск развития рака. Однако исследования не показали взаимосвязи ношения лифчика и развития онкологии — при условии, что он правильно подобран», — объясняет Кристина.
Ношение бюстгальтера ночью: вредно или нет?
Согласно исследованию, ношение бюстгальтера или другой облегающей одежды ночью может повлиять на циркадные циклы. Давление от плотно прилегающей одежды вызывает повышение температуры тела и снижение уровня мелатонина (гормона, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования).
«Поэтому на ночь лучше снимать лифчик, особенно, если он на косточках», — напоминает Кристина.
Неправильно подобранный бюстгальтер может вызывать боль в шее и грудных мышцах
Лямки лифчика являются одной из основных опор для груди. За несколько лет такое давление может привести к образованию постоянной борозды в мягких тканях плеч. А еще — вызвать боль в шее и спине, головные боли, раздражение нервов.
«Многие женщины с большой грудью утверждают, что именно размер бюста является причиной их болей в спине. Вместо этого боль может быть вызвана ношением плохо сидящего бюстгальтера, травмой или слабостью мышц, избыточным весом», — говорит маммолог.