В каких случаях от бюстгальтера больше вреда, чем пользы

Существует множество противоречивых сведений о том, полезно или вредно ношение бюстгальтера для здоровья женщины.

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Научные данные подтверждают некоторые из них, в то время как другие, похоже, основаны на мифах. Разбираемся вместе.

Хождение без бюстгальтера способствует обвисанию груди?

«К обвисанию груди могут привести многие факторы, в том числе: генетика, вес, естественный процесс старения, неправильное питание. Однако нет достаточных научных доказательств того, что ношение бюстгальтера или его отсутствие приводит к такой проблеме», — рассказывает маммолог Кристина Сухарева.

Хождение без бюстгальтера снижает риск развития рака груди?

Этот миф основан на идее о том, что ношение бюстгальтера влияет на лимфодренаж — процесс, который помогает выводить из организма токсины и отходы.

«Проблемы с лимфодренажем могут привести к тому, что эти вещества будут накапливаться в кровеносной системе, что потенциально повышает риск развития рака. Однако исследования не показали взаимосвязи ношения лифчика и развития онкологии — при условии, что он правильно подобран», — объясняет Кристина.

Ношение бюстгальтера ночью: вредно или нет?

Согласно исследованию, ношение бюстгальтера или другой облегающей одежды ночью может повлиять на циркадные циклы. Давление от плотно прилегающей одежды вызывает повышение температуры тела и снижение уровня мелатонина (гормона, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования).

«Поэтому на ночь лучше снимать лифчик, особенно, если он на косточках», — напоминает Кристина.

Неправильно подобранный бюстгальтер может вызывать боль в шее и грудных мышцах

Лямки лифчика являются одной из основных опор для груди. За несколько лет такое давление может привести к образованию постоянной борозды в мягких тканях плеч. А еще — вызвать боль в шее и спине, головные боли, раздражение нервов.