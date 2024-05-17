Доктор Мясников рассказал, есть ли связь между головокружением и инсультом

Головокружение, при котором заплетаются ноги и наблюдается шаткость походки, может указывать на развитие инсульта. Впрочем, это не единственное заболевание с данным симптомом. Об этом в недавнем эфире передачи «О самом главном» предупредил доктор Александр Мясников.

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По словам медика, люди могут называть «головокружением» разные вещи. Для одного пациента это будет состояние, когда в голове гудит, а у другого могут начать заплетаться ноги. Мясников подчеркнул, что именно последний симптом может говорить о развивающемся инсульте. Однако он стоит всего на 10 месте в списке признаков развития патологии.

Дело в том, что основными симптомами инсульта все-таки являются онемение и слабость в конечностях, а также развитие неврологической симптоматики.

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