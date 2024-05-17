Врач назвал части тела, на которые тату лучше не наносить

Однако, несмотря на популярность татуировок, процедура имеет и негативные стороны. В интервью для «Вечерней Москвы» врач-дерматовенеролог Светлана Денисевич рассказала о четырех местах на теле, где не рекомендуется делать татуировки.

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Склера, или тонкая оболочка, покрывающая глазное яблоко, является одним из таких мест. Татуировка на склере необратима и сопряжена с множеством рисков, включая серьезные осложнения в процессе реабилитации, вплоть до полной слепоты.

Нанесение татуировок на лицо и шею не только крайне болезненно, но и может вызвать трудности с трудоустройством и социальной адаптацией. Кроме того, кожа лица чаще подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, что приводит к быстрому выцветанию рисунков.

Татуировки на кистях, стопах и пальцах также сопровождаются выраженной болезненностью и высоким риском инфицирования. Постоянное трение в этих зонах приводит к быстрому стиранию чернил, что требует частого обновления татуировок.

Живот является нежелательным местом для татуировок, потому что изменения веса и возможные растяжки могут искажать рисунки, делая их форму неузнаваемой.

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