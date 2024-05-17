Терапевт перечислил болезни, которые протекают бессимптомно

Далеко не все болезни проявляют себя ярко и с первого же дня, иногда их обнаруживают случайно и уже довольно поздно. Мы поговорили с терапевтом Петром Лавочкиным, который рассказал, какие болезни можно легко пропустить.

© unsplash

Мерцательная аритмия

Довольно большой процент составляют болезни сердца.

«Мерцательная аритмия чаще встречается у пожилых людей, молодые же редко обращают внимание на учащенное сердцебиение, что очень опасно — вы так просто запустите болезнь», — комментирует наш эксперт.

Чтобы снизить риски, важно проходить ЭКГ как минимум раз в год.

Атеросклероз

На начальной стадии атеросклероз протекает без каких-либо симптомов. Он приводит к развитию инфаркта и инсульта.

«Следите за уровнем холестерина в крови, чтобы болезнь вас точно не затронула», — рекомендует Петр.

Также рекомендуется делать УЗИ сосудов и вен примерно раз в несколько лет.

Гипертония

Еще одно сосудистое заболевание, которое никак себя не проявляет. Наш эксперт поясняет, что при гипертонии повышается риск развития патологий сетчатки глаза и нередки случаи почечной недостаточности.

«Даже если вам еще нет 40, измеряйте давление пару раз в год, а при наличии факторов риска — лишний вес или гипертония у родственников, измерять его нужно чаще», — говорит терапевт.

При регулярном повышенном давлении не тяните и сразу же обращайтесь к врачу.