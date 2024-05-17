Врач рассказал, как можно рассчитать индивидуальные риски развития гипертонии

Сегодня не существует специальных калькуляторов риска артериальной гипертонии, однако оценить индивидуальные риски возникновения заболевания можно по наличию шести факторов, об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова.

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«Возвращаясь к уже известным факторам риска (ожирение, избыточное потребление соли, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, возраст и наследственная предрасположенность) можно предположить, что наличие всех факторов намного повышает индивидуальный риск развития гипертонии, чем при их отсутствии. Есть шкалы для оценки рисков развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с артериальной гипертонией. Но эти тестирования лучше проводить по назначению врача после того, как вам уже поставили диагноз», – рассказала Блинова.

По словам специалиста, если все эти факторы риска нивелировать, то можно избежать развития гипертонии.

«В некоторых случаях такой немедикаментозный метод может полностью избавить человека от заболевания. Но, к сожалению, это редкие случаи, так как для поддержания достигнутого нормального давления необходимо вести правильный образ жизни постоянно», – отметила кардиолог.

Подробнее о том, можно ли избавиться от гипертонии навсегда, в скольких случаях причину повышенного давления установить нельзя и почему у людей развивается устойчивая к лечению форма заболевания – в интервью Блиновой «Газете.Ru».

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