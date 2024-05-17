Врач заявил, что у пациентов может возникнуть устойчивая к лечению гипертония

Существует устойчивая или резистентная к лечению форма гипертонии. Такой диагноз ставят, когда врачи не могут добиться нормализации артериального давления при применении трех антигипертензивных препаратов, включая диуретик, в адекватных дозах. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова.

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«В таком случае мы пытаемся скорректировать медикаментозное лечение, добавляя другие препараты, количество которых может доходить до 8-9. Каких-то новых доказанных методов лечения резистентной гипертонии нет, поэтому мы возлагаем большие надежды на аппаратные методики, которые активно изучаются и совершенствуются, а также на разработку новых антигипертензивных препаратов»,— рассказала специалист.

Однако, по ее словам, перед назначением такого лечения, крайне важно исключить у пациента так называемую псевдорезистентную форму заболевания.

«Одной из причин псевдорезистентности является как раз плохая приверженность пациентов к терапии, то есть они не соблюдают все рекомендации врача: сами отменяют назначенные препараты, меняют дозировки. Еще одна причина — ошибка в измерении артериального давления», – заключила специалист.

Подробнее о том, можно ли избавиться от гипертонии навсегда, в скольких случаях причину повышенного давления установить нельзя и почему у людей развивается устойчивая к лечению форма заболевания – в интервью Блиновой «Газете.Ru».

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