Подмосковные хирурги спасли женщину после неудачной пластической операции на ягодицах

В клиническую больницу города Видное Московской области обратилась 31-летняя женщина с жалобами на ухудшение самочувствия после пластической операции на ягодицах. У пациентки болела верхняя часть левого бедра и наблюдалось резкое повышение температуры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

По словам женщины, недавно в одной из частных клиник ей была проведена процедура липофилинга ягодиц, при которой для коррекции форм, собственный жир пациента трансплантируется из одной части его тела в другую. Однако после процедуры женщина почувствовала себя плохо, а в клинике, где оказывалась услуга, заявили, что подобная реакция является нормальным ответом организма.

В результате девушка попала в приемное отделение больницы Видного, где ей диагностировали постинъекционный абсцесс левого бедра. Отек тканей имел уже размеры 20 на 15см, мог перерасти сепсис или в флегмону, поэтому врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.