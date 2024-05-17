Подмосковные хирурги спасли женщину после неудачной пластической операции на ягодицах
В клиническую больницу города Видное Московской области обратилась 31-летняя женщина с жалобами на ухудшение самочувствия после пластической операции на ягодицах. У пациентки болела верхняя часть левого бедра и наблюдалось резкое повышение температуры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
По словам женщины, недавно в одной из частных клиник ей была проведена процедура липофилинга ягодиц, при которой для коррекции форм, собственный жир пациента трансплантируется из одной части его тела в другую. Однако после процедуры женщина почувствовала себя плохо, а в клинике, где оказывалась услуга, заявили, что подобная реакция является нормальным ответом организма.
В результате девушка попала в приемное отделение больницы Видного, где ей диагностировали постинъекционный абсцесс левого бедра. Отек тканей имел уже размеры 20 на 15см, мог перерасти сепсис или в флегмону, поэтому врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.
«В ходе экстренной операции при вскрытии абсцесса было удалено почти два литра гноя с примесью закаченного жира. Затем пациентка получала антибактериальную и обезболивающую терапию, проводилось местное лечение. После заживления визуально дефектов на бедрах у девушки не отмечается. Пациентке повезло, что она вовремя обратилась к нам», - рассказал хирург гнойного отделения больницы Анзор Кагерманов.