Ученые предупредили, что прием лекарств от давления приводит к частым падениям

Ученые из Ратгерского университета нашли связь между препаратами от гипертонии и переломами. Как оказалось, лекарства, снижающие давление, также влияют на чувство равновесия человека.

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В результате люди чаще падают и получают травмы, вплоть до переломов, отмечается в JAMA Internal Medicine.

Проанализировав данные 30 тыс человек, ученые отметили, что в среднем препараты от гипертонии повышают риск переломов в два раза. Особенно, среди пациентов в подилом возрасте.

Это приводит к тому, что за год в течение первого месяца после начала приема таких препаратов около 5,4 пожилых пациента на 100 получают переломы. Если же у человека изначально были проблемы с координацией, проблема только усугубляется с началом приема таких лекарств.

Ранее доктор Эрик Берг представил инновационный и легкий метод снижения артериального давления до нормального уровня. Также ученые объяснили медлительность пожилых людей.