Врач предупредил об опасности слабительных препаратов

Врач и телеведущая Елена Малышева предостерегла от регулярного приема слабительных препаратов. По словам терапевта, слабительные, которые оказывают на мышцы кишечника стимулирующий эффект, чтобы они сокращались, вызывают привыкание.

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Малышева разделила слабительные на три группы.

«Наличествует три группы средств — сеннозиды; препараты, содержащие бисакодил; средства с пикосульфатом натрия», — перечислила врач в эфире телепередачи «Жить здорово!».

Все они при регулярном приеме в неограниченном количестве приводят к тому, что нервные рецепторы, определенные каналы, секретирующие активные вещества, находящиеся в кишечнике, атрофируются из-за постоянной стимуляции.

Поэтому для достижения нужного результата с каждым приемом доза слабительного растет. В результате при продолжительном приеме стимуляторов кишечник погибает.

Ранее Елена Малышева назвала обезболивающее, которое менее всего вредит желудку. Также она вызвала бригаду скорой помощи для одной из зрительниц программы. Телеврач объяснила, что у гостьи случился гипертонический криз, опасное состояние, которое может спровоцировать инсульт.

После Малышева назвала цифры давления, которые считаются нормой.