Врач рассказал о возможном признаке определения меланомы по ногтям

Доктор Линдси Зубрицки, врач-дерматолог из Миссисипи, призвала свои 1,4 миллиона подписчиков в социальной сети проверить ногти на наличие вертикальной линии, которая может указывать на подногтевую меланому - редкий, но серьезный тип рака кожи.

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"Если у вас есть четко очерченная, темная пигментированная вертикальная полоска, идущая по ногтю, это обязательно следует проверить, - сказала Зубрицки в 48-секундном видео, которое с момента публикации во вторник собрало десятки тысяч просмотров, - Потенциально это может быть очень серьезная форма рака кожи, называемая подногтевой меланомой. Хотя это не распространено, его можно легко пропустить, если вы не знаете, что ищете", - добавила она.

Подногтевые меланомы составляют лишь от 0,7 до 3,5 процента всех злокачественных меланом во всем мире. Шансы на выживание пациента зависят от стадии рака на момент постановки диагноза и того, насколько далеко он распространился, уточняет The New York Post. Точная причина подногтевой меланомы неизвестна, но, похоже, она не связана с воздействием солнца. Наличие определенных характеристик, в том числе возраста от 50 до 70 лет, более темной кожи и семейного анамнеза меланомы, подвергает людей большему риску.

Подногтевые меланомы чаще всего поражают большой палец руки и большой палец ноги, но могут возникнуть на любом пальце руки или ноги. Меланома проявляется как изменение цвета ногтевого ложа на коричнево-черный цвет. Врачи уточняют, что ее часто ошибочно принимают за грибковую инфекцию. Зубрицки отметила, что не все темные полосы на ногтях являются подногтевой меланомой или опасны. Например, продольная меланонихия представляет собой коричневую или черную вертикальную полосу на ногте, которая обычно доброкачественная. Зубрицки также провела различие между подногтевой меланомой и подногтевой гематомой, когда кровь скапливается под ногтем после травмы, например, когда палец защемился дверью или его случайно ударили молотком. Она советует обратиться за медицинской помощью, если у вас есть симптом Хатчинсона, который представляет собой "изменение цвета или пигмент, который начинает проникать из ногтя в кожу". Это, по ее словам, может быть признаком подногтевой меланомы.