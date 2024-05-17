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Врач предупредил о пяти тревожных признаках, указывающих на аутоиммунное заболевание

Многие люди могут страдать целиакией, аутоиммунным заболеванием, и даже не знать об этом. Специалист по здоровью кишечника Аласдер Скотт назвал тревожные признаки этого состояния.

Врач предупредил о пяти тревожных признаках, указывающих на аутоиммунное заболевание
© Чемпионат.com

При аутоиммунных заболеваниях в организме запускается иммунный ответ против здоровых клеток. В случае целиакии пусковым механизмом является глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи.

"Глютен сам по себе безвреден, и большинство из нас могут его есть без каких-либо проблем. Однако примерно у одного из 100 человек глютен заставляет иммунную систему атаковать слизистую оболочку тонкой кишки, вызывая воспаление", — Аласдер Скотт, специалист по здоровью кишечника.

На целиакию могут указывать следующие признаки:

  1. Анемия, или низкий уровень железа в организме (бледная кожа, постоянный упадок сил, сильная слабость);
  2. Низкая плотность костной ткани (боли в спине, сутулость, частые переломы);
  3. Покалывание и онемение конечностей;
  4. Проблемы с зачатием ребёнка, бесплодие;
  5. Кожная сыпь обычно на локтях, коленях, ягодицах, спине или волосистой части головы.
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