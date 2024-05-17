Врач предупредил о пяти тревожных признаках, указывающих на аутоиммунное заболевание
Многие люди могут страдать целиакией, аутоиммунным заболеванием, и даже не знать об этом. Специалист по здоровью кишечника Аласдер Скотт назвал тревожные признаки этого состояния.
При аутоиммунных заболеваниях в организме запускается иммунный ответ против здоровых клеток. В случае целиакии пусковым механизмом является глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи.
"Глютен сам по себе безвреден, и большинство из нас могут его есть без каких-либо проблем. Однако примерно у одного из 100 человек глютен заставляет иммунную систему атаковать слизистую оболочку тонкой кишки, вызывая воспаление", — Аласдер Скотт, специалист по здоровью кишечника.
На целиакию могут указывать следующие признаки:
- Анемия, или низкий уровень железа в организме (бледная кожа, постоянный упадок сил, сильная слабость);
- Низкая плотность костной ткани (боли в спине, сутулость, частые переломы);
- Покалывание и онемение конечностей;
- Проблемы с зачатием ребёнка, бесплодие;
- Кожная сыпь обычно на локтях, коленях, ягодицах, спине или волосистой части головы.