Врач предупредил о пяти тревожных признаках, указывающих на аутоиммунное заболевание

Многие люди могут страдать целиакией, аутоиммунным заболеванием, и даже не знать об этом. Специалист по здоровью кишечника Аласдер Скотт назвал тревожные признаки этого состояния.

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При аутоиммунных заболеваниях в организме запускается иммунный ответ против здоровых клеток. В случае целиакии пусковым механизмом является глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи.

"Глютен сам по себе безвреден, и большинство из нас могут его есть без каких-либо проблем. Однако примерно у одного из 100 человек глютен заставляет иммунную систему атаковать слизистую оболочку тонкой кишки, вызывая воспаление", — Аласдер Скотт, специалист по здоровью кишечника.

На целиакию могут указывать следующие признаки: