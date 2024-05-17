Эндокринолог рассказал о последствиях интервального голодания

Мнение, согласно которому интервальное голодание помогает снизить уровень сахара в крови и уничтожает раковые клетки в организме, ошибочно. Об этом со ссылкой на научные работы заявила эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, такой метод приема пищи может привести к прямо противоположному эффекту и стать причиной развития рака.

Врач отметила, что сильное чувство голода по утрам усиливает выработку гормона кортизола. Кроме того, при интервальном голодании человек испытывает дефицит белка и протеина. Это ведет к разрушению мышц.

Вместе с тем организм снижает свои защитные свойства против онкозаболеваний. В результате люди, придерживающиеся интервального голодания, больше рискуют умереть от онкологии.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала два типа людей, которые могут много есть и при этом не толстеть. Также сообщалось, что отсутствие воды в рационе может спровоцировать замедление процесса снижения веса.