Кардиолог Минздрава рассказал, что более 40 млн взрослых в РФ имеют болезни кровообращения

Более 40 млн россиян старше 18 лет имеют заболевания системы кровообращения, более чем половина из них также страдают артериальной гипертонией. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный кардиолог Минздрава России, директор НМИЦ кардиологии им. ак. Е. И. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов.

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"В 2023 году в Российской Федерации зарегистрировано 40,4 млн случаев болезней системы кровообращения (БСК) у лиц старше 18 лет. При этом в более чем половине случаев (50,2%) у пациентов с БСК имелись те или иные формы артериальной гипертонии: 20,3 млн случаев. Большинство этих пациентов (88,1%) находилось под диспансерным наблюдением", - рассказал Бойцов.

Он отметил, что в 2023 году впервые было выявлено 1,9 млн случаев артериальной гипертонии, что составляет 9,4% от общей заболеваемости в этой нозологической группе. В том же году из тех, кто заболел впервые, под диспансерное наблюдение взяли 84,2%.

По его словам, для снижения числа пациентов с артериальной гипертонией необходимо проводить "профилактические мероприятия, направленные на формирование приверженности здоровому образу жизни населения". Среди них профилактика избыточной массы тела и малоподвижного образа жизни, минимизация вредных пищевых привычек, исключение потребления стимуляторов, отказ от курения, в том числе электронных сигарет и вейпов, и снижение потребления алкоголя.

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается 17 мая.