В подмосковной Коломне хирурги удалили 200 камней из желчного пузыря пациентки

В хирургическое отделение Коломенской больницы на плановую операцию поступила 40-летняя жительница Коломны, у которой в желчном пузыре были обнаружены множественные конкременты, то есть камни, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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"Главная опасность желчнокаменной болезни заключается в том, что протекает она до поры до времени без всяких симптомов, - рассказал хирург Коломенской больницы Дмитрий Егоров. - Вот и данная находка была сделана совершенно случайно во время ультразвукового обследования пациентки, которое она проходила из-за другого заболевания. В итоге малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших по размеру прокола и длилась около 40 минут. Желчный пузырь оказался целиком заполнен разнокалиберными камнями. Хирурги насчитали более 200 конкрементов".

Пациентка успешно перенесла операцию и уже выписана домой под наблюдение хирурга поликлиники. Специалисты утверждают, что желчнокаменная болезнь требует незамедлительного лечения, чаще всего - хирургического. Если же ее игнорировать, могут развиться опасные осложнения и основное из них - острый холецистит, то есть воспаление желчного пузыря. Позднее обращение может привести к осложнениям, длительным срокам госпитализации и даже к летальному исходу.