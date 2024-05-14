"Золотой" кустарник: растет быстро, цветет рано, вредителей и болезней не замечено

Не могу не поделиться фотографиями своей любимицы — форзиции промежуточной! Эта теплолюбивая красотка радует нас своим необыкновенным ярким солнечным цветением ранней весной, иногда с середины марта до мая. Цветущие кустарники форзиции освещают (в буквальном смысле) наши цветники даже в самую пасмурную и дождливую погоду.

Растет эта красотуля очень быстро. В мае 2020 года мы посадили кустик высотой до колена. Сейчас, весной 2024 года, это уже дерево-куст более 3 метров в высоту. Хорошо реагирует на обрезку.

Мне нравится тот факт, что вначале появляются цветочки форзиции, а потом постепенно распускаются зеленые листочки. Но порядка 3 недель форзиция представляет собой золотисто-желтое облако.

Параметры кустарника

Форзиция промежуточная — это листопадный кустарник с прямостоячими или раскидистыми ветвями, слабоветвящимися (если не стричь). К

ора красивого коричневого оттенка, не темная. Зимой без снега выглядит красиво. А если рядом посадить дерены (с красной корой) и керрию японскую (с красивой зеленой корой) — то вообще получится прекрасная зимняя композиция.Высота данного кустарника уже больше 3-х метров. Многие в отзывах пишут, что большинство форзиций вырастают до 3 м в высоту и достигают 2,5 м в ширину, но я сомневаюсь. Форзиция у меня пока растет вверх и не останавливается. Вширь я ее чуток контролирую.

Листья у форзиции яйцевидные или ланцетные, зеленого или темно-зеленого цвета, с зубчатыми краями. Осенний окрас листьев не особо яркий. Просто зеленые листья слегка желтеют, ну и опадают. Цветки у форзиции 4-лопастные, ярко-желтые, практически золотые, собраны в группы по 2-6 вдоль ветвей. Длина лепестков у цветочков до 2 см.

Уход за форзицией промежуточной

Размещение — любит солнечные места. У меня 2 кустарника: один живет на тотальном солнцепеке, второй — в частичной тени от дома (

точнее

тень бывает днем, а утром и во второй половине дня он — на солнышке). Почва у меня достаточно скудная, тяжелые суглинки, местами чернозем, нейтральной или слабощелочной реакции среды. Растет великолепно, быстро и активно. Подкормка любыми комплексными удобрениями с надписями «Весна-Лето» и «Осень» + весной и летом — гранулированный конский навоз. Удобряю весь свой сад, и форзиции тоже достается. Полив. Под кустарниками у меня проложен капельный полив, в тотальную засуху поливаю раз в неделю весь сад. При этом в парках Азова и Ростова-на-Дону с поливом никто не заморачивается. Растет себе, цветет. Но выглядит более несчастной, не такой холеной и ухоженной. Обработка. Весной и осенью я провожу тотальную обработку всего сада от болезней и от насекомых всяких. Форзиции тоже брызгаю. Болезней на ней особых не замечено. Иногда какие-то жучки слегка грызут листики. Но не критично. Обрезка. Пока у меня два вида обрезки: санитарная и формирующая. Санитарную я провожу в основном осенью, после листопада: убираю сильно загущающие, очень старенькие и корявенькие на вид ветки. Но это буквально так — одну-две веточки вырезала, и все. И то не каждую осень. Формирующая обрезка летом, иногда пару раз за лето: укорачиваю не туда растущее, слегка оголяю ноги (у одной из форзиций в ногах горизонтальный можжевельник растет), пытаюсь придавать не сильно растрепанную форму. Фигурно не стригу. Хотя на просторах интернета пишут, что форзицию можно прекрасно стричь, придавая разные формы. Деление — это только осенью. Наверное. Пока не делила, но уже есть что отделять. О результатах деления напишу потом. Климатические нюансы. Форзиция теплолюбива. Прекрасно растет на юге Ростовской области и южнее. В Сибири, в средней полосе России и даже на севере Ростовской области форзиция тоже растет. Я с удивлением наблюдала форзицию и на Урале, и в окрестностях Новосибирска. Но есть нюансы — вымерзает, может цвести на ветках, которые были в глубине снежного покрова. Цветение достаточно скудное, в отдельные годы не цветет.

Немного фотографий с форзицией

Постаралась для вас, дорогие семидачники, продемонстрировать и красоту форзиции, и стадии ее роста с 2020 по 2024 годы. Несмотря на то, что летом форзиция представляет собой обыкновенный зеленый кустарник, и осенью форзиция не отличается красочной листвой, весеннее цветение — это нечто! Особенно у нас в Ростовской области, где период с декабря по март крайне серый, мокрый, унылый, ветреный и скользкий. Весеннее сияние царицы апреля заряжает позитивом, дарит солнечное настроение и бесконечно радует. Я действительно целый месяц любуюсь цветением форзиции. Она буквально затмевает все. К сожалению, сорт моей любимицы неизвестен. Прошу вашей помощи в определении.

До встречи!

Автор статьи:

Buraeva_elena