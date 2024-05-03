Рисование, писательство и другие хобби для профилактики деменции
Одно из самых сложных расстройств — деменция. Полностью восстановить работу мозга в таком случае невозможно, однако реально притормозить течение болезни. Мы поговорили с неврологом Марией Зайчиковой, которая подсказала, какие хобби благотворно влияют на работу мозга и позволяют сохранить когнитивные способности на долгие годы.
Танцы
Если речь идет о людях пожилого возраста, стоит обратить внимание на стили, где не предусмотрены резкие движения. А если проблем с опорно-двигательным аппаратом нет, можно выбрать то, что по душе.
Мария: «Помимо того, что физическая нагрузка необходима в любом возрасте, танцы поднимают настроение и борются с апатией. В целом, движение хорошо сказывается на всех системах организма, в том числе влияет и на когнитивные функции».
Рисование
Все больше жителей больших городов начинают увлекаться рисованием, и оно не только помогает отвлечься от серых будней, но и снимает стресс, а любое напряжение всегда влияет на нашу нервную систему и мозговую деятельность.
Мария: «Рисование тренирует и память, и является крутой профилактикой деменции, все же слышали про арт-терапию?»
Игра на музыкальных инструментах
И снова прекрасный способ не только снять стресс, но и помочь своему мозгу создавать новые нейронные связи.
Мария: «Обучение игре на любом музыкальном инструменте — всегда очень сложно. Наш мозг стремится осуществлять как можно более легкие задачи, ваша же задача — постоянно его заставлять работать активнее».
Писательство
Ежедневное написание хотя бы небольших заметок прекрасно тренирует наш мозг. Невролог уверена, что такое увлечение является одним из наиболее эффективных и доступных для людей любого возраста.
Мария: «Написание текстов — от руки или с помощью гаджетов — заставляет мозг работать максимально активно. Существует даже такая терапия — пожилым людям предлагают придумать рассказ с вымышленными героями и ситуациями и все это перенести на бумагу. Это очень сложно, если есть начальные проявления деменции, однако очень эффективно для торможения заболевания».