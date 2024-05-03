Рисование, писательство и другие хобби для профилактики деменции

Одно из самых сложных расстройств — деменция. Полностью восстановить работу мозга в таком случае невозможно, однако реально притормозить течение болезни. Мы поговорили с неврологом Марией Зайчиковой, которая подсказала, какие хобби благотворно влияют на работу мозга и позволяют сохранить когнитивные способности на долгие годы.

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Танцы

Если речь идет о людях пожилого возраста, стоит обратить внимание на стили, где не предусмотрены резкие движения. А если проблем с опорно-двигательным аппаратом нет, можно выбрать то, что по душе.

Мария: «Помимо того, что физическая нагрузка необходима в любом возрасте, танцы поднимают настроение и борются с апатией. В целом, движение хорошо сказывается на всех системах организма, в том числе влияет и на когнитивные функции».

Рисование

Все больше жителей больших городов начинают увлекаться рисованием, и оно не только помогает отвлечься от серых будней, но и снимает стресс, а любое напряжение всегда влияет на нашу нервную систему и мозговую деятельность.

Мария: «Рисование тренирует и память, и является крутой профилактикой деменции, все же слышали про арт-терапию?»

Игра на музыкальных инструментах

И снова прекрасный способ не только снять стресс, но и помочь своему мозгу создавать новые нейронные связи.

Мария: «Обучение игре на любом музыкальном инструменте — всегда очень сложно. Наш мозг стремится осуществлять как можно более легкие задачи, ваша же задача — постоянно его заставлять работать активнее».

Писательство

Ежедневное написание хотя бы небольших заметок прекрасно тренирует наш мозг. Невролог уверена, что такое увлечение является одним из наиболее эффективных и доступных для людей любого возраста.