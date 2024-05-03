Врач оценила, нужны ли антибиотики для лечения ОРВИ

Антибиотики позволяют быстрее вылечить ОРВИ (острую респираторную вирусную инфекцию), поэтому их нельзя заменить другими препаратами. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа.

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"Если к вирусной атаке присоединилось респираторное заболевание, то не совсем правильно назначать только противовирусные препараты. с моей точки зрения, надо назначать обязательно с первого дня антибиотики, противовирусную и противогрибковую терапию, и поддержку для кишечника", - отметила эксперт.

При этом она уточнила, что у пациентов может снижаться чувствительность к антибиотикам, что негативно скажется на процессе лечения. По ее словам, на данный момент существуют только пять поколений антибиотиков.

"Главная проблема в том, что уменьшилась чувствительность к пенициллиновому ряду антибиотиков, потому что именно их применяли при COVID", - заключила Лапа.

В конце апреля Минздрав России принял новый стандарт оказания медицинской помощи при ОРВИ для взрослых пациентов. В новой версии стандарта исключены антибиотики из списка зарегистрированных в России лекарств для лечения ОРВИ, однако добавлены другие препараты, включая "Кагоцел". Также в список инструментальных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций включена пульсоксиметрия.