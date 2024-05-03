Врач поделилась способами уберечься от ожога борщевиком весной

С наступлением тепла возрастает угроза встречи с борщевиком Сосновского, особенно для тех, кто много времени проводит на даче. Контакт с этим ядовитым растением может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Как пояснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская, опасность борщевика заключается в его ядовитом соке.

Он содержит фуранокумарины, которые под воздействием ультрафиолетового излучения снижают устойчивость кожи к солнечному свету, что приводит к образованию ожогов. Кроме того, сок борщевика является сильным аллергеном и может вызывать различные реакции, как на коже и слизистых оболочках, так и внутри организма.

Например, попадание сока в глаза может вызвать ожог сетчатки и привести к проблемам со зрением. Также возможно нарушение пигментации кожи, в результате которого на ней появляются белые пятна, добавила Малиновская.

В группу особого риска попадают дети, которые, играя в зарослях борщевика, не осознают опасности. В то же время степень тяжести последствий контакта с борщевиком зависит от индивидуальных особенностей человека, его состояния здоровья, иммунитета и масштабов поражения, подчеркнула врач.

В случае ожога борщевиком необходимо сразу же удалить сок с пораженного участка салфеткой или тканью, не растирая его, чтобы не усугубить ситуацию. Затем нужно закрыть участок плотной одеждой или повязкой, чтобы защитить его от солнца, и, как можно быстрее, переместиться в тень, а лучше – в помещение. Далее надо промыть пораженный участок кожи водой с хозяйственным, борным или дегтярным мылом.

В течение трех-четырех дней после контакта с борщевиком следует избегать попадания на кожу прямых солнечных лучей. Однако, при появлении ожогов или других симптомов после контакта с борщевиком необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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