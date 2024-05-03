Что обязательно нужно сделать после укуса осы

Укус осы провоцирует воспалительную реакцию или анафилактический шок, от которого можно погибнуть, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, при каждом новом укусе на 10% увеличивается риск развития анафилаксии. Иммунолог Андрей Продеус посоветовал людям, у которых есть аллергия на осиный яд, всегда носить с собой шприц с адреналином. Кроме этого, к месту укуса необходимо сразу приложить лед, поскольку это ограничит приток крови и распространение осиного яда по организму, а также уменьшит отек.

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[После укуса осы] нужно обратиться к врачу, сделать специфический анализ на укус ос и посмотреть, если ли у вас истинная аллергическая реакция. Если она есть, то с собой всегда нужно иметь шприц с адреналином, — сказал Продеус.

Кроме этого, врачи посоветовали использовать ловушки для ос в виде специальной емкости, куда можно положить какие-то продукты, в частности мясо или колбасу, которые привлекают насекомых. Продеус также порекомендовал принимать двойную дозу антигистаминных препаратов и смазывать место укуса гормональной мазью в течение нескольких дней.

Ранее врач-кардиолог Грант Шехян рассказал, что от укуса энцефалитного клеща защитит одежда из плотной ткани. По его словам, во время прогулок на природе лучше надевать длинные плотные носки и высокую обувь. Специалист подчеркнул, что надо выбирать светлую однотонную одежду, поскольку на ней легче заметить клеща.