Иммунолог назвал девять сильнейших продуктов-аллергенов

Аллерголог-иммунолог НОДКБ Николай Ефимов рассказал, какие продукты способны вызвать сильнейшую аллергическую реакцию у человека.

Как рассказал нижегородский врач, существует девять продуктов, которые при употреблении способны вызвать отек за минуту. По словам врача, в списке самых сильных пищевых аллергенов, быстрее всего проявляющих себя, оказались молоко, яйцо, пшеница, рыба, морепродукты, орехи, арахис, соя и кунжут. Об этом пишет издание NewsNN.

– Если вы почувствовали реакцию на определенный продукт из списка, то стоит исключить его из рациона и обратиться за консультацией к врачу. Те, у кого реакции нет, могут не переживать, – передает СМИ слова медика.

Ефимов добавил, что людям с аллергией на березу следует убрать из своего рациона яблоки, нектарины, груши, черешню, орехи и морковь. Они могут вызвать сильную аллергическую реакцию из-за своего белкового состава, который имитирует аллерген березы.