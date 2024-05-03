Названы симптомы, при которых нужно срочно провериться на диабет

Первыми симптомами сахарного диабета могут быть жажда, учащенное мочеиспускание, беспричинная слабость, быстрая утомляемость, а также усиленный аппетит и повышенная чувствительность кожи, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик отметила, что насторожить должна и плохая заживляемость ран.

Могут беспокоить жажда, частое и обильное мочеиспускание, беспричинная слабость и быстрая утомляемость, усиленный аппетит, чувствительная кожа, плохо заживающие ранки. Не усвоенная глюкоза поражает стенки сосудов и вызывает патологию капилляров, нервных окончаний, что в свою очередь приводит к поражению конечностей, почек и сетчатки глаза, — добавила Чиркова.

Врач подчеркнула, что на поздних стадиях диабета могут развиваться атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, провоцирующие инсульты и инфаркты. Собеседница напомнила, что диабет также является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности и ампутации нижних конечностей.

Эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая ранее рассказала, что стол на майские праздники с шашлыками не должен сопровождаться алкогольными напитками. Это может привести к интоксикации. По ее словам, алкоголь приводит к обезвоживанию организма и дает нагрузку на поджелудочную железу. На следующий день после застолья Скибицкая рекомендует пить минеральную воду, чтобы восстановить водно-электролитный баланс.