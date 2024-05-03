Пять признаков на коже, предупреждающие об аллергии на алкоголь

Некоторые люди могут страдать похмельем после употребления алкоголя, между тем у других может развиться аллергия. Хирург-стоматолог, врач-эстетист Эмма Каннингем назвала пять признаков на коже, предупреждающих о развитии нежелательной реакции на спиртное.

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Хотя некоторые люди могут испытывать похмелье из-за употребления алкоголя, важно отметить, что состояние само по себе не является аллергической реакцией. Однако у некоторых людей может быть аллергия или непереносимость определённых ингредиентов, содержащихся в алкогольных напитках, что может проявляться в виде кожных реакций.

Об аллергии на алкоголь могут предупреждать следующие кожные симптомы: