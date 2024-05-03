$92.05+0.2798.64+0.62
Войти в почту

Эксперт назвала 5 признаков на коже, предупреждающих об аллергии на алкоголь

Некоторые люди могут страдать похмельем после употребления алкоголя, между тем у других может развиться аллергия. Хирург-стоматолог, врач-эстетист Эмма Каннингем назвала пять признаков на коже, предупреждающих о развитии нежелательной реакции на спиртное.

Пять признаков на коже, предупреждающие об аллергии на алкоголь
© Unsplash
Хотя некоторые люди могут испытывать похмелье из-за употребления алкоголя, важно отметить, что состояние само по себе не является аллергической реакцией. Однако у некоторых людей может быть аллергия или непереносимость определённых ингредиентов, содержащихся в алкогольных напитках, что может проявляться в виде кожных реакций.

Об аллергии на алкоголь могут предупреждать следующие кожные симптомы:

  • покраснение кожи;
  • крапивница;
  • зуд;
  • отёк губ, языка, лица или горла;
  • контактный дерматит, который характеризуется покраснением, зудом, а иногда и образованием волдырей на коже.
Болезни и лекарства
Главное о здоровье
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости