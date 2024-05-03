Кардиолог раскрыл, как сильные эмоции влияют на сердце

Сильные эмоции опасны для сердца: они повышают риски развития инсульта, предупредил врач-кардиолог Андрей Кондрахин. В разговоре с Пятым каналом специалист уточнил, что гнев способен нарушить функции кровеносных сосудов за счет выброса адреналина. В дальнейшем это может спровоцировать инфаркт.

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Гнев — это реакция организма на какое-то раздражение, а за гнев отвечает у нас симпатическая нервная система. При гневе симпатическая нервная система выбрасывает адреналин. Адреналин, в свою очередь, спазмирует сосуды, — пояснил врач.

Кроме того, негативное влияние на сердце могут оказывать и положительные эмоции. Любое сильное проявление чувств для организма ощущается как стресс. В первую очередь из-за этого происходит выброс адреналина, который влияет на состояние кровеносных сосудов. Кондрахин уточнил, что организм при чрезмерных эмоциях вынужден сужать сосуды и поднимать артериальное давление, чтобы пережить это состояние.

Эндокринолог Анастасия Тараско ранее предупредила, что злоупотребление солью может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Соль задерживает жидкость в организме, а это может стать причиной развития артериальной гипертензии, объяснила врач. Вследствие этого может случиться инсульт или инфаркт.