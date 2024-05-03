Перечислены необычные признаки обезвоживания

Каждому живому существу нужна вода. Причём обезвоживание означает, что организм теряет не только воду, но и натрий, магний и калий. Эти вещества необходимы для дыхания, движения, ведения разговора, бодрствования.

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Признаки обезвоживания не всегда бывают очевидными. Вот несколько самых необычных из них.

Неприятный запах изо рта. Обезвоживание может помешать вашему организму вырабатывать достаточное количество слюны. В результате у вас во рту будет много бактерий, что приведёт к неприятному запаху изо рта.

Сухая или покрасневшая кожа. Также кожа может терять эластичность при недостатке воды.

Мышечные судороги. Они могут возникнуть при выполнении физических упражнений, особенно в жаркую погоду. Кроме того, после тренировки рекомендуется употреблять напитки с электролитами, чтобы снизить вероятность развития судорог.

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Лихорадка и озноб. Чем выше температура тела, тем сильнее может быть обезвоживание. В этом случае нужно немедленно охладиться и обратиться к врачу.

Тяга к еде, особенно к сладкому. При обезвоживании печени может быть сложно высвободить гликоген (запасённую глюкозу).

Головные боли. Для её облегчения выпейте стакан воды и старайтесь употреблять много жидкости в течение дня.

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