Российские врачи рассказали о серьезных побочных действиях препаратов от коронавируса «Авифавир», «Ареплевир» и «Коронавир». Данные основаны на сообщении пациентов, которые лечились этими лекарствами от ковид, а также врачей и фармкомпаний.

© runews24.ru

В общей сложности за три года пандемии было зарегистрировано 873 сообщения о побочных эффектах 15 препаратов, но больше всего жалоб было связано с тремя этими лекарствами.

Например, 493 из 873 сообщений касалось фавипиравира. Пациенты жаловались на дыхательную недостаточность и легочную эмболию, в 14% случаев наступала смерть больного.

Ранее сообщалось, что профессор Уханьского института вирусологии Чжан Юн-Чжэнь, который первым раскрыл геном коронавируса SARS-CoV-2, был уволен из лаборатории и в знак протеста занял позицию сидячей забастовки, поселившись прямо у дверей своего бывшего кабинета.