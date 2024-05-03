Эксперты рассказали, повышает ли ожирение риск возникновения деменции

Многие благотворительные организации по борьбе с деменцией советуют людям поддерживать здоровый вес. Считается, что это снижает вероятность развития старческого слабоумия. Но так ли этой на самом деле?

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Доказательства связи ожирения с деменцией на первый взгляд кажутся убедительными. К примеру, известно, что ожирение в среднем возрасте связано с повышенным риском возникновения деменции в дальнейшей жизни. Также мы знаем, что ожирение повреждает крошечные сосуды, снабжающие кровью мозг, и является основной причиной высокого кровяного давления, диабета и хронических воспалений, которые неоднократно связывали с риском деменции.

Но не всё так однозначно. Если ожирение и правда вызывает деменцию, то почему количество людей с этой болезнью там снижается, а число тех, кто страдает ожирением, растёт? И почему в нескольких исследованиях сообщалось о доказательствах «парадокса ожирения», когда ожирение было связано со снижением риска развития деменции?

© The Lancet Healthy Longevity (2024). DOI: 10.1016/S2666-7568(24)00005-9

При проведении большей части подобных работ учёные опираются на данные обсервационных исследований. Это предполагает наблюдение за большой группой людей в течение длительного времени для изучения долгосрочных связей между ожирением и деменцией.

Однако наблюдательные исследования могут быть предвзятыми, что затрудняет расшифровку их результатов. Например, существует такая ошибка, как «обратная причинно-следственная связь». Вполне может быть так, что люди, которые уже страдали деменцией на ранней стадии на момент начала исследования, потеряли вес со временем именно из-за этого, а не наоборот. Предполагается, что именно это лежит в основе парадокса ожирения.

Ещё одна распространённая проблема — «сбивающая с толку предвзятость». Здесь очевидная связь между ожирением и деменцией обусловлена ​​другим показателем, связанным с обоими. Один из них — интеллект человека в детстве. Люди с более низким уровнем интеллекта в детском возрасте имеют более высокий риск возникновения ожирения по мере взросления и с большей вероятностью обладают таким же уровнем интеллекта во взрослом возрасте.

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