Эксперты рассказали, как защититься от клещей

Поздней весной активизируются опасные для человека и животных иксодовые клещи. Эксперты сервиса путешествий tutu рассказали, как защитить от них себя и питомца, а также что делать, если укус все-таки произошел.

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— Клещи — переносчики болезней, самые опасные из которых — энцефалит и боррелиоз. Клещевой энцефалит вызывает поражение центральной нервной системы, вплоть до паралича, боррелиоз может поражать разные органы, в том числе сердце, печень и почки, — отметили специалисты.

При этом они также добавили, что на сегодняшний день от боррелиоза не существует вакцины, поэтому его лечат антибиотиками, а с защитой от клещевого энцефалита отлично справляется двухкомпонентная прививка.

Во время пребывания на природе нужно обязательно пользоваться репеллентами и носить светлую закрытую одежду, на которой клещ будет заметен. Специалисты рекомендуют обратить внимание на руки, голову, ноги, затылок, шею и пах. Важно также позаботиться о своих питомцах, передает «Газета.ru».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство обнаружило 47 новых вирусов, которые переносят комары, а также 14 вирусов в клещах. Эти насекомые могут быть переносчиками опасных заболеваний, которые нередко приводят к летальному исходу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.