Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

В России средняя продолжительность жизни мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин. Все потому, что они чаще злоупотребляют алкоголем и курением, а также с меньше заботятся о своем здоровье, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на ХХ конгрессе "Мужское здоровье".

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"Меньшая продолжительность жизни мужчин связана с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска, таких как злоупотребление алкоголем и курение", - сказал он.

По словам Мурашко, в половине случаев проблемы бесплодия в браке связаны с мужским фактором. И это в том числе отражается на демографической ситуации в стране.

В связи с этим в программу госгарантий включены мероприятия по скринингу мужского и женского здоровья в рамках диспансеризации, подчеркнул министр.