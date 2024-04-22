Почему холодеют руки при работе за компьютером и что делать?
Прохладные кончики пальцев или даже холодные руки и ноги — не редкость после рабочего дня за компьютером. Мы расскажем вам, почему и что вы можете сделать с этим неприятным явлением.
Холодеют руки при работе за компьютером: какие причины
В современном оцифрованном мире компьютер уже давно стал незаменимым инструментом практически в любой отрасли. Подумайте, когда вы в последний раз работали за компьютером. Может быть, это было даже сегодня. Вы заметили, что после этого ваши руки стали совсем холодными? Поначалу это может вас не беспокоить, но стать проблемой в перспективе, потому что диапазон движений ваших рук может быть ограничен.
Недостаточное кровообращение
Наиболее частой причиной холодных рук является недостаточное кровообращение, так как руки долгое время неподвижно лежат на столе. Даже если вы печатаете и щелкаете мышью, ваши руки все равно будут неподвижно лежать на столе. В этом случае требуется гораздо меньше усилий, чем при приготовлении пищи или других занятиях, выполняемых чисто физически. Добавьте к этому тот факт, что длительное сидение приводит к снижению кровообращения. Таким образом, тело остывает, а ваши руки и ноги ощущают это в первую очередь, поскольку теперь принимаются во внимание только жизненно важные органы. Таким образом, возникает недостаточное кровообращение, которое проявляется в холодных руках.
Плохое расположение мышки и клавиатуры
Особенно важно правильное расположение мышки и клавиатуры. Ошибки в этом отношении могут привести к некоторым физическим проблемам, например, к классической боли в спине. Но кровеносные сосуды в ваших руках также могут пострадать из-за плохого расположения. А именно, неправильное положение рук может привести к закупорке кровеносных сосудов, что в конечном итоге повлияет на кровообращение. В итоге это проявляется на холодных руках.
Стресс или беспокойство
Психологические стрессы, такие как стресс или беспокойство, также могут вызывать охлаждение рук. Эти причины заставляют нас мерзнуть, но на самом деле нам не холодно. Из-за сужения кровеносных сосудов в этих обстоятельствах, опять же, в первую очередь остужаются руки и ноги, поскольку нарушается кровообращение.
Холодная среда
Не следует забывать, что среди классических причин холодных рук при работе с ПК — низкая температура в помещении. Кондиционер может быть настроен слишком сильно, из-за чего температура вашего тела падает. В этом случае замерзание не займет много времени, особенно рук и ног.
Синдром запястного канала
Нельзя исключать проблем со здоровьем, связанных с офисной и компьютерной деятельностью. Что касается холодных рук, то под вопросом может быть синдром запястного канала, при котором защемляется нерв в запястье. Отсюда следуют такие симптомы, как онемение, покалывание или холодные руки. Чтобы это выяснить, лучше всего обратиться к неврологу.
Что делать, если постоянно холодеют руки?
- Делайте небольшие перерывы, чтобы восстановить кровообращение. Для этого лучше всего подходят небольшие перерывы, когда вы можете выпить кофе или размяться.
- Если регулярные перерывы на работе невозможны, могут помочь мышь и коврик для мыши с подогревом.
- Правильно сидите за компьютером. Чтобы предотвратить охлаждение рук и дальнейшую боль, вам следует сесть прямо. Кроме того, верхняя и нижняя части рук должны располагаться под прямым углом друг к другу: то есть ваш стол и стул должны быть отрегулированы таким образом, чтобы предплечье могло свободно лежать на столе перед клавиатурой, создавая прямой угол с плечом.
- Оставайтесь расслабленными. Ваша рука должна свободно лежать на мыши, а не быть напряженной. В связи с этим обратите внимание и на свои плечи. Время от времени встряхивайте их, что поможет ускорить кровообращение.