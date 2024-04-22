Врач рассказала подробности о «вирусе зомби»

Известно, что оленей это заболевание превращает в зомби: они становятся апатичными и пускают слюни. На людей CWD действует по-разному. При попадании в организм патогены могут привести к изменению центральной нервной системы.

Пару лет назад в США был зафиксирован случай, когда после поедания оленьего мяса два охотника заразились, предположительно, именно этой болезнью. Один из них неожиданно стал агрессивным, у него появились признаки деменции и вскоре он скончался.

По словам вирусолога, прионы выявить весьма сложно. Случаев заболевания CWD в стране ничтожно мало, поэтому людям не стоит особо беспокоиться. Тем более что в стране организован тщательный ветеринарный надзор за мясом, поставляемом в магазины.

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