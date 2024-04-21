Врач объяснил, вызывает ли мобильная связь рак мозга

Рак головного мозга не связан с использованием телефона. Важнее избегать признанных канцерогенов: ультрафиолета, радиации, асбеста. Об этом rostov.aif.ru рассказал врач-радиолог Фархад Джабаров.

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«Долгое время шли исследования о влиянии средств мобильной связи на частоту заболеваемости, однако достоверного увеличения количества заболевших не выявлено. Как нет установленных данных и о влиянии профессиональных, экологических и нутритивных (питание) факторов на частоту развития опухолей головного мозга», — рассказал врач.

Для профилактики Джабаров рекомендовал регулярные обследования пережившим инсульт или травмы головы, пожилым, а также людям, у которых в семье были случаи рака мозга. Также нужно исключить воздействие канцерогенов: асбеста, прямых ультрафиолетовых лучей, радиации.

Врач отметил, что симптомами опухоли мозга могут быть непроходящая головная боль, судороги, нарушения речи или ее восприятия. Позже могут присоединиться головокружения, потеря чувствительности некоторых участков тела, слабость мышц, тошнота и двоение в глазах. При этом на ранней стадии опухоль можно спутать с депрессией или тревожным расстройством.

«Но обычно в таких случаях просто советуют взять отпуск, а не сделать МРТ, особенно в молодом возрасте. Но головная боль, усталость, бессонница и потеря внимания — всё это может сигнализировать о начале заболевания», — подчеркнул радиолог.

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