Гормональные нарушения: внешние признаки эндокринных заболеваний

Гормональные нарушения: врач назвала внешние признаки эндокринных заболеваний
Нарушения в работе эндокринной системы не только негативно влияют на здоровье, но и сказываются на облике человека. Как проявляются такие заболевания на внешности, рассказала врач-эндокринолог клиники «Инвитро» Юлия Сидоркина.
Следует обратить внимание на следующие симптомы:
- отёки;
- лишний вес и ожирение;
- сильное выпадение волос, облысение;
- чрезмерная худоба;
- ломкость ногтей;
- сухость кожи или повышенная жирность, акне, пигментация, потемнение кожи локтей, растяжки;
- чрезмерный рост жёстких волос на лице, груди, спине, бёдрах или животе;
- образование сосудистых «звёздочек» на лице и теле;
- изменение размера обуви и перчаток.
Все эти признаки — лишь повод заподозрить гормональные нарушения. При их наличии необходимо обратиться к специалисту для тщательного обследования, поскольку такие симптомы могут встречаться и при других заболеваниях.
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