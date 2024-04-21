Гормональные нарушения: внешние признаки эндокринных заболеваний

Нарушения в работе эндокринной системы не только негативно влияют на здоровье, но и сказываются на облике человека. Как проявляются такие заболевания на внешности, рассказала врач-эндокринолог клиники «Инвитро» Юлия Сидоркина.

© Чемпионат.com

Следует обратить внимание на следующие симптомы:

отёки;

лишний вес и ожирение;

сильное выпадение волос, облысение;

чрезмерная худоба;

ломкость ногтей;

сухость кожи или повышенная жирность, акне, пигментация, потемнение кожи локтей, растяжки;

чрезмерный рост жёстких волос на лице, груди, спине, бёдрах или животе;

образование сосудистых «звёздочек» на лице и теле;

изменение размера обуви и перчаток.