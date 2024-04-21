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Гормональные нарушения: врач назвала внешние признаки эндокринных заболеваний

Нарушения в работе эндокринной системы не только негативно влияют на здоровье, но и сказываются на облике человека. Как проявляются такие заболевания на внешности, рассказала врач-эндокринолог клиники «Инвитро» Юлия Сидоркина.

Гормональные нарушения: внешние признаки эндокринных заболеваний
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Следует обратить внимание на следующие симптомы:

  • отёки;
  • лишний вес и ожирение;
  • сильное выпадение волос, облысение;
  • чрезмерная худоба;
  • ломкость ногтей;
  • сухость кожи или повышенная жирность, акне, пигментация, потемнение кожи локтей, растяжки;
  • чрезмерный рост жёстких волос на лице, груди, спине, бёдрах или животе;
  • образование сосудистых «звёздочек» на лице и теле;
  • изменение размера обуви и перчаток.
Все эти признаки — лишь повод заподозрить гормональные нарушения. При их наличии необходимо обратиться к специалисту для тщательного обследования, поскольку такие симптомы могут встречаться и при других заболеваниях.
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