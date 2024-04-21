Что такое синдром разбитого сердца

Самый большой обидчик сердца – это стресс. При стрессовых ситуациях и сильных переживаниях, например, после смерти любимого человека у пациента может возникнуть кардиомиопатия или синдром разбитого сердца, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт клиники «Будь Здоров» Мария Воробей.

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Это вид неишемической кардиомиопатии, при котором развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы). При синдроме разбитого сердца человек может испытывать внезапную острую, давящую, жгучую боль за грудиной, ощущение нехватки воздуха, одышку, сердцебиение, потливость, головокружение, колебания артериального давления.

«Симптомы заболевания схожи с состоянием при остром инфаркте миокарда, но обратимы и быстро проходят, поскольку при обследовании нет изменений в артериях сердца, характерных для истинного инфаркта миокарда. Очень редко встречается развитие острой сердечной недостаточности, а также жизнеугрожающих аритмий и разрыва стенки сердца», – рассказала Воробей.

По ее словам, во время эмоционального стресса организм вырабатывает адреналин. Избыток адреналина может вызвать сужение мелких артерий, которые оплетают все сердце и снабжают его кровью, тем самым приведя к временному снижению притока крови. Сердечная мышца внезапно ослабевает или «оглушается», в результате чего левый желудочек меняет форму.

«Но возникает синдром не только от несчастной любви, но и при злоупотреблении алкоголем, использовании наркотических веществ, при хирургических вмешательствах, на фоне тяжелых изнуряющих физических нагрузок, при переживаниях: на фоне нагрузок на работе, переживании крупных финансовых потерь, от полученных плохих известий. Исследования показали, что «синдром разбитого сердца» чаще возникает у женщин, особенно старшего возраста, из-за высокой эмоциональности и гормональной перестройки организма», – отметила специалист.

При своевременной медицинской помощи большинство пациентов переживают острый приступ кардиомиопатии без отдаленных осложнений.

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