Россиянам рассказали о фазе медового месяца при диабете

После начала терапии инсулином более чем половина больных диабетом 1-го типа переходит в фазу временной ремиссии. Об этом aif.ru рассказала Юлия Атаманова, врач-эндокринолог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ им. академика Петровского.

При диабете 1-го типа возникает недостаток инсулина из-за повреждения вырабатывающих его клеток в поджелудочной железе. Для контроля уровня сахара больным нужно вводить препараты инсулина.

Через несколько недель после постановки диагноза и начала терапии инсулином примерно у 60% значительно снижается потребность в уколах инсулина. Иногда она исчезает полностью. Этот период называют фазой «медового месяца» или ремиссией. Она сохраняется в среднем девять месяцев, но был зафиксирован случай, когда эта фаза длилась 13 лет.

Заранее предсказать продолжительность «медового месяца» невозможно. Более того, наука не знает точно, почему она развивается. Возможно, снижение уровня сахара после начала лечения позволяет клеткам поджелудочной на время восстановить свою функцию.

Атаманова подчеркнула, что фаза «медового месяца» не означает излечения от диабета. Даже в ремиссии нужно контролировать уровень сахара в крови выполнять все рекомендации эндокринолога.