Академик назвал распространенную ошибку при измерении давления

Академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков назвал распространенную ошибку при измерении давления. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что одного замера недостаточно для получения точных показаний. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Беленков измерил давление одной из зрительниц в студии. Показатели, продемонстрированные им после измерения, были высокими.

«Что мы делаем — бежим к доктору? Не-а. Мы сидим еще минутку и измеряем еще раз. Сразу не паникуем», — раскрыл врач.

Академик заявил, что за раз нужно сделать три замера давления, чтобы получить достоверный результат.

Ранее Беленков заявил, что прыжки в снег после бани могут быть опасны для жизни. Он отметил, что из-за резкой смены температуры происходит спазм сосудов.

До этого врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали три правила, которые необходимо соблюдать при измерении давления. В частности, они призвали россиян использовать электронной тонометр.