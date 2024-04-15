На что обратить внимание при выборе врача

При выборе врача следует обратить внимание, умеет ли он понятно рассказать о диагнозе пациенту и проявляет ли заботу, посоветовала врач-кардиолог Наталья Гаврилова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнила, что у пациента не должно оставаться вопросов о лекарственных назначениях и правилах приема препаратов после посещения медика.

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Стоит обратить внимание, проявляет ли доктор внимание и заботу во время приема, насколько понятно рассказывает о болезни и какое лечение назначает. Пациент должен выйти из кабинета с полным пониманием своего состояния, — пояснила врач.

Также сформировать доверие к специалисту может информация о полученном им образовании. При этом публичность медика не должна играть ключевую роль: зачастую популярные научные деятели редко занимаются практикой. Не стоит уделять особое внимание и возрасту врача, предупредила Гаврилова. По ее словам, у многих медиков, отработавших три-пять лет, больше энтузиазма и сил, чем у опытных специалистов. Стоит отказаться от посещения врача, который лечит от абсолютно разных заболеваний. При этом смежные специальности являются положительной характеристикой.

Психолог Илья Михеев ранее рассказал, что определить хорошего психолога можно по тому факту, проходит ли сам специалист личную терапию или нет. По его словам, человек, который не занимается самоанализом, навряд ли сможет оказать клиенту квалифицированную помощь. Также психолог должен посещать супервизионную группу.